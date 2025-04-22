В Англии ребенок "родился дважды" после необычной операции по спасению жизни матери, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Люси Айзек проходила плановое УЗИ на 12-й неделе беременности, когда обследование выявило у нее рак яичников второй стадии, причем опухоль уже начала распространяться на соседние ткани. Перед врачами встала сложнейшая задача - как спасти мать, не навредив ребенку. Обычные методы лечения были, а ждать родов означало дать раку время для прогрессирования.

Решение предложил хирург Хуман Солеймани Маджд - провести уникальную операцию, которая в мировой практике выполняется крайне редко. Суть вмешательства заключалась в полном извлечении матки, удалении опухоли и последующем возвращении органа на место. Во время сложнейшей процедуры, в которой участвовали 15 медиков, матку с плодом обернули стерильной марлей, сохранив ее связь с кровеносной системой матери. Таким образом, ребенок провел вне тела матери около двух часов под постоянным контролем врачей.

Операция в итоге прошла успешно. Матку вернули на место, и беременность продолжилась. В итоге Люси родила здорового мальчика весом 2,86 кг. Недавно мать вместе с малышом навестила врачей больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде, чтобы лично поблагодарить их.