Врач рассказал о рисках курения после вакцинации

Курение и алкоголь после вакцинации могут обострить побочные эффекты и негативно повлиять на иммунитет.

Как передает Day.Az, об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, передает "Подмосковье сегодня".

"Как и болезни, вакцины тренируют иммунную систему вырабатывать специфические антитела. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей той или иной болезни - вирусов или бактерий, - которые не приводят к заболеванию и не создают риска связанных с ним осложнений", - отметил врач.

Он заявил, что курение после вакцинации может быть стрессом для организма.