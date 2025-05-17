Найден эффективный способ снижения риска аритмии

Ученые из Шотландии установили, что энергичный шаг может заметно снизить вероятность нарушений сердечного ритма. Результаты анализа данных более 420 тысяч человек показали: чем быстрее человек ходит, тем ниже у него риск развития аритмий - в том числе фибрилляции предсердий, тахикардии и брадикардии. Исследование опубликовано в журнале Heart, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наблюдение за участниками велось на протяжении 13 лет, в течение которых почти у 37 тысяч из них были зафиксированы эпизоды аритмии. Оказалось, что у людей, предпочитающих быстрый темп ходьбы, риск подобных нарушений был на 43 процента ниже по сравнению с теми, кто двигался медленно. Причем даже средняя скорость обеспечивала защитный эффект: снижение риска составило 35 процентов.

Наиболее выраженная польза быстрой ходьбы наблюдалась у женщин, лиц младше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто не страдает ожирением. Влияние объясняется как прямым эффектом физической активности, так и улучшением обмена веществ и снижением воспаления в организме.

Авторы подчеркивают: ходьба - самый доступный вид активности, не требующий специальной подготовки или оборудования. И хотя работа имела ограничения - часть данных была получена только от носителей фитнес-трекеров, а большинство участников были европейского происхождения, вывод остается однозначным: быстрая прогулка - это простой способ поддержать здоровье сердца и снизить риск аритмии.