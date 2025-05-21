Врач предупредила об опасности попыток разогнать иммунитет

По ее словам, за рождение клеток иммунной системы отвечает костный мозг. В нем созревают В-лимфоциты, обеспечивающие гуморальный иммунный ответ. Тимус или вилочковая железа отвечает за созревание Т-лимфоцитов, клеточного адаптивного иммунного ответа.

Как поясняет эксперт, именно Т- и В-клетки иммунной системы способны распознавать и реагировать на различные антигены, формируя иммунный ответ организма.

"В пики вирусных инфекций или когда организм ослаблен, есть соблазн "помочь" организму, усилив первую линию защиты, которой является иммунитет. Многие занимаются самолечением без соответствующей диагностики. Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов не только не укрепит иммунитет, но и может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний", - предупреждает Шуппо.

Как подчеркивает врач, одним из самых разрушительных воздействий на иммунитет является хронический стресс. "В результате стресса мобилизуются нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, что меняет обмен веществ, приводит к перенастройке иммунной системы", - объясняет врач.