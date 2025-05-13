Инфекционист перечислил симптомы энцефалита

Врач-терапевт, иммунолог, д.м.н., специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о симптомах энцефалита.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru он предупредил, что энцефалит, которым можно заразиться через укус клеща, может не проявлять себя до полугода. Инкубационный период этого заболевания длится от недели до шести месяцев.

"Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов", - отметил он.

Проявляется энцефалит очень высокой температурой, сопровождается сильнейшей головной болью, вплоть до потери сознания. Потом боли начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге.

Жемчугов призвал при укусе клеща извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно начать лечение при необходимости.