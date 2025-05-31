Назван фактор, который снижает риск развития деменции на 15%

Ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета установили, что у людей с вылеченной гипертонией риск развития деменции в течение жизни снижается на 15%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 33 995 человек старше 40 лет с повышенным кровяным давлением. Часть из них - более 17 тысяч пациентов - проживали в деревнях и получали помощь от врачей "по месту жительства". Им назначали антигипертензивные препараты, порекомендовали следить за давлением дома, менять образ жизни (снизить вес, уменьшить потребление соли и алкоголя) и строго соблюдать режим приема лекарств. Контрольная группа получала стандартную помощь - консультацию и периодическое измерение давления в клиниках.

Спустя четыре года ученые зафиксировали значительное улучшение состояния в группе интенсивного вмешательства: количество пациентов, достигших целевых показателей давления, оказалось выше. Дополнительные исследования также показали, что риск развития деменции у участников из первой группы снизился на 15%, а когнитивных нарушений - на 16%.

Исследователи подчеркивают: изменение образа жизни, включая здоровое питание и регулярные физические нагрузки, остаются одним из наиболее эффективных способов борьбы с "эпидемией" деменции во всем мире.