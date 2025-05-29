Врач указала на влияние гормонов на пробуждение от сна

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как справиться с проблемой трудного подъема по утрам.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru специалист пояснила, что этот "гормон стресса" в утренние часы достигает пика, но, если его уровень отклоняется от нормы, пробуждение может стать не самым трудным.

"Утренний кортизоловый всплеск стимулирует повышение уровня сахара в крови, что необходимо для обеспечения мозга энергией", - отметила Дмитренко.

По ее словам, чтобы поддерживать уровень кортизола, следует чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться, включать в рацион продукты с содержанием глюкозы, а также не забывать про физические нагрузки, но умеренно: переутомление может привести к сбою в организме, пишет РИАМО.

Дмитренко подчеркнула, что не стоит отказываться от углеводов - они нужны организму. Они особенно важны вечером для поддержки производства серотонина и мелатонина. Их длительное ограничение может вызвать стресс у организма, что негативно влияет на уровень кортизола.