Названы нарушения обмена веществ, грозящие деменцией

Ожирение, гипертония и другие симптомы метаболического синдрома могут угрожать не только сердечно-сосудистой системе, но и мозгу, повышая риск развития деменции даже у молодых. К такому выводу пришли ученые из Университета Сунгсил (Южная Корея). Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование охватило почти два миллиона человек в возрасте от 40 до 60 лет, прошедших медицинские обследования. Исследователи фиксировали показатели окружности талии и артериального давления, а также уровни глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.

У четверти участников был диагностирован метаболический синдром (МС) - сочетание таких патологий, как избыточный вес в области живота, гипертония, повышенный уровень сахара в крови, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

В течение восьми лет наблюдения деменция была выявлена у 8921 человека (0,45% обследованных). По подсчетам ученых, наличие метаболического синдрома повышало риск раннего развития этого заболевания на 24%. При этом каждый дополнительный фактор риска - будь то высокий сахар в крови или сниженный уровень ЛПВП - увеличивал вероятность снижения когнитивных способностей.

Особенно уязвимыми оказались люди, у которых были зафиксированы все пять признаков МС: риск деменции был повышен на 70%. Также были обнаружены половые различия: у женщин с метаболическим синдромом вероятность проблем с памятью и вниманием была на 34% выше, тогда как у мужчин - на 15%. Более высокий риск также отмечался среди сорокалетних по сравнению с людьми старшего возраста.