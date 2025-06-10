Названы лекарства для взрослых, которые очень опасны для детей

Как объяснила врач, детский организм иначе всасывает, распределяет и выводит лекарства. Поэтому дозировка, частота приема и способ введения лекарств имеют свои особенности.

"Некоторые препараты, разработанные для взрослых, допускаются к применению у детей, но в особых формах и дозировках. Однако я настоятельно не рекомендую пытаться определить их самостоятельно. Многие родители, вместо посещения врача, ищут информацию в интернете. Однако далеко не всегда она оказывается достоверная", - рассказала Татаркина.

Также педиатр напомнила, что многие медикаменты имеют ограничения по возрасту. Например, некоторые спреи для горла могут вызвать спазм дыхательных путей у детей до трех лет.

Довольно токсичен для детского организма всем известный аспирин. Так, по словам специалиста, его применение для снижения температуры у детей до 16 лет при вирусных инфекциях может привести к тяжелому поражению печени и мозга.

"Конечно, здесь все зависит от дозировки, возраста ребенка и его индивидуальных особенностей. Но такие случаи известны", - подчеркнула врач.

Также педиатр обратила внимание, что антибиотики из группы тетрациклинов категорически запрещены детям младше восьми лет, поскольку они нарушают процесс формирования костной ткани, что может повлиять на процесс роста ребенка, а также негативно отразиться на здоровье его зубов и повредить зубную эмаль, вызывая ее пожелтение.

"Кроме того, детям до 14 лет крайне не рекомендуется антибиотики из группы аминогликозидов, так как они могут вызвать серьезные нарушения слуха. Такие препараты дают детям данной возрастной группы только по жизненным показаниям", - добавила Татаркина.

Исходя из всего вышесказанного, врач настоятельно рекомендовала родителям не заниматься самолечением. Назначать препараты, особенно детям, должен только врач. Грамотный и профессиональный подход к лечению поможет избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье ребенка.