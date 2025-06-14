Разработан «сахарный клей» для восстановления межпозвоночных дисков

С возрастом проблема дегенерации межпозвоночных дисков становится все более актуальной: она вызывает хронические боли в пояснице, ограничивает подвижность и снижает качество жизни миллионов людей по всему миру. Новое исследование, проведенное командой из Университета Макао, дает надежду - ученые разработали инновационное вещество, способное восстанавливать поврежденные диски. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключ к восстановлению - белок MFG-E8, играющий важную роль в поддержании целостности межпозвоночного диска. Он выступает своеобразным "молекулярным мостом" между клетками и внеклеточной субстанцией, обеспечивая их взаимодействие и стабильность тканевой среды. Ученые обнаружили, что при развитии дегенерации межпозвоночных дисков уровень MFG-E8 резко падает, что ускоряет разрушение тканей.

Для решения этой проблемы исследователи синтезировали устойчивое к ферментам вещество на основе глюкоманнана - GMOC. Оно не только имитирует структуру природных гликозаминогликанов, необходимых для здоровья дисков, но и усиливает выработку MFG-E8 в тканях, предотвращая дальнейшее разрушение.

В отличие от гиалуроновой кислоты, часто применяемой в терапии, GMOC не разрушается под действием ферментов и сохраняет свои свойства в организме. Эксперименты на крысах и кроликах показали: инъекции GMOC в поврежденные диски снижают боль, восстанавливают гидратацию тканей, сохраняют высоту диска и улучшают его механическую стабильность.

"Наш "сахарный клей" работает как защитный и восстанавливающий барьер, поддерживая клеточные связи и предотвращая дегенерацию", - заключили авторы.

Тем не менее, исследование сталкивается с ограничениями. Ген, кодирующий белок MFG-E8, у крыс частично перекрывается с другим важным геном, что затрудняет моделирование полного отключения этого белка. Ученые призывают международное научное сообщество к сотрудничеству в создании подходящих моделей для дальнейших исследований.