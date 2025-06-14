Ученые обнаружили у клеток память

Ученые из Северо-восточного университета в США выяснили, что клетки могут "запоминать" физическое воздействие, даже после того как оно прекращается. Это открытие меняет наше представление о том, как организм реагирует на кратковременные нагрузки - и почему даже короткие тренировки могут быть полезны. Работа опубликована в журнале APL Bioengineering, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда под руководством профессора биоинженерии Нинга Вана впервые доказала, что клетки сохраняют "память о силе" - механическом воздействии, например, растяжении или давлении. В ходе эксперимента на клетках хомяка исследователи прикладывали силу с помощью магнитных шариков, встряхивая их либо непрерывно, либо с перерывами. Результаты удивили: клетки продолжали реагировать даже спустя 30-60 минут после прекращения воздействия.

Ключевую роль в этом процессе играет белок YAP, который в ответ на накопление структурного белка актина (F-актина) перемещается в ядро клетки и запускает экспрессию гена CTGF. Именно этот механизм может объяснить долговременное влияние коротких, но регулярных физических нагрузок на организм.

Особенно важным это открытие может оказаться для людей с ограниченной подвижностью - пожилых или проходящих реабилитацию. Им больше не нужно изнурять себя длительными тренировками, чтобы получить биологические "бонусы" от физической активности.

"Мы привыкли думать, что эффект от воздействия исчезает вместе с самим воздействием, как боль после удара. Но клетки реагируют иначе - они как будто запоминают, что с ними произошло", - отметил Ван. - "Клетки - очень умные существа в каком-то смысле".

Это первое исследование, в котором обнаружена долговременная реакция на силу у клеток, не связанных с нервной системой. В перспективе открытие может изменить подходы к восстановительной медицине и фитнесу - и дать клеточной памяти новое значение.