Названо идеальное время купания в водоемах для сердечников

Оптимальное время для спокойного и безопасного купания - утро, с 07:00 до 12:00, и вечер, с 16:00 до 19:00.

Как передает Day.Az, купание именно в эти временные промежутки снижает вероятность возникновения сердечного приступа из-за перепада температур, рассказал "Газете.Ru" ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Летом отмечается значительная разница между температурой горячего воздуха и температурой прохладной воды в водоеме. Резкий перепад температур, возникающий при быстром переходе с жаркого пляжа в относительно прохладную воду, вызывает значительный стресс для организма. При этом развивается спазм сосудов, повышается артериальное давление, серьезным перегрузкам подвергаются сердце и головной мозг. Результатом может стать преходящий сердечный приступ, а в самом худшем случае - инфаркт миокарда или инсульт. Особо осторожными следует быть людям старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями", - объяснил врач.

Чтобы этого избежать, следует соблюдать достаточно простые правила безопасности. Прежде всего, нужно выбирать правильное время для посещения пляжа и купания.

"Самая высокая солнечная активность, представляющая опасность для человеческого организма, отмечается примерно с 12:00 и до 15:00. И в это время у водоема находиться не стоит. Оптимальное время для спокойного и безопасного купания - утро, с 07:00 до 12:00, и вечер, с 16:00 до 19:00. После нахождения на пляже в воду нужно входить без спешки, постепенно выравнивая температурный баланс тела и воды. Не стоит сразу нырять с головой, сначала лучше просто поплавать", - заключил врач.