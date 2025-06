https://news.day.az/medicine/1758924.html

Кишечные бактерии могут вызывать рассеянный склероз

Исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили, что два типа бактерий, обитающих в кишечнике, могут способствовать развитию рассеянного склероза. Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).