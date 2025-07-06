Единых норм по холестерину не существует, заявил врач

Единых норм по холестерину или липопротеидам низкой плотности, которые можно было бы применять ко всем людям, не существует, рассказал "Газете.Ru" руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, врач-кардиолог Марат Ежов, передает Day.Az.

"Плохой" холестерин или липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) могут откладываться на стенках сосудов и со временем приводить к образованию атеросклеротических бляшек.

"Единых норм по холестерину или липопротеидам низкой плотности, которые можно было бы применять ко всем людям, не существует. Поэтому мы назначаем статины в основном не из-за уровня холестерина, а исходя из того, насколько высок риск сердечно-сосудистых осложнений у человека. Статины рекомендуются, если доказано, что пациент относится к категории высокого или очень высокого риска. Есть еще две категории: умеренный и низкий риск. В таких случаях можно справиться с проблемой немедикаментозными методами профилактики", - рассказал доктор.

Оценить, в какую группу риска входит пациент, помогают специальные шкалы SCORE 1 и 2.

"Эти шкалы учитывают несколько показателей: возраст, пол, курение, артериальное давление и уровень холестерина. Россия входит в число стран с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у населения, поэтому у нас почти все мужчины старше 45 и женщины старше 50 лет, согласно этим шкалам, должны получать терапию статинами. Есть более точная оценка сосудистого риска - УЗИ или, точнее, дуплексное сканирование сонных и бедренных артерий. Это крупные сосудистые бассейны, в которых бляшки хорошо видны. Если бляшка занимает от 25% до 49% просвета сосуда, то риск развития атеросклеротических осложнений высокий, и тогда мы точно назначаем статины. Все, что меньше 25%, - это серая зона, и тут надо разбираться. Можно обойтись и без медикаментов, только путем коррекции образа жизни", - заключил специалист.