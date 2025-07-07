Определен неожиданный фактор лейкемии

Плановое кесарево сечение может немного повышать риск развития острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у детей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили исследователи Каролинского института, проанализировав данные почти 2,5 миллиона детей, рожденных в Швеции с 1982 по 2015 год. Работа опубликована в International Journal of Cancer.

Согласно результатам, у детей, появившихся на свет с помощью планового кесарева, риск развития ОЛЛ был на 21 процент выше, чем у рожденных естественным путем. Особенно заметным оказалось увеличение риска наиболее распространенной формы - B-клеточного лейкоза (на 29 процентов). При этом срочные операции подобной зависимости не показали.

Авторы подчеркивают: абсолютный риск остается очень низким - речь идет примерно об одном дополнительном случае лейкемии в год. Тем не менее, вкупе с другими исследованиями, где плановое кесарево сечение связывается с более высоким риском астмы, диабета 1-го типа и аллергий, это может быть аргументом в пользу пересмотра немедицинских показаний к такой операции.

Исследователи предполагают, что дело в иммунных механизмах: при экстренных родах у ребенка все же может быть контакт с родовыми бактериями и стресс, тогда как при плановом кесаревом таких факторов нет - что, возможно, влияет на формирование иммунной системы.