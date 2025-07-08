Найдена скрытая причина сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное воздействие яркого света в ночное время может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании по итогам масштабного исследования, охватившего более 88 тысяч человек.

Как передает Day.Az, препринт работы опубликован на портале medRxiv.

Участники носили специальные датчики на запястьях, которые регистрировали уровень освещения в течение недели. Затем данные сопоставлялись с историей заболеваний за последующие 9,5 лет. Выяснилось, что у людей, подвергавшихся наиболее интенсивному ночному освещению, значительно чаще диагностировали ишемическую болезнь сердца, инфаркт, сердечную недостаточность, аритмию и инсульт.

Даже при учете факторов риска - уровня физической активности, рациона, сна, вредных привычек и генетической предрасположенности - связь между ночным освещением и болезнями сердца оставалась статистически значимой. Особенно сильная зависимость наблюдалась у женщин и у людей младшего возраста.

Ученые считают, что главной причиной может быть нарушение циркадных ритмов - биологических часов, регулирующих работу организма. Оно приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, обмене веществ и гормональной регуляции. Авторы исследования рекомендуют минимизировать воздействие искусственного освещения в ночное время, особенно в спальне.