Разработан эффективный метод борьбы с метастазами

Ученые из Рурского университета в Бохуме разработали новый лекарственный комплекс, который заставляет раковые клетки погибать особым образом и "звать на помощь" иммунную систему.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry, показывает: при такой гибели клетки выделяют вещества, которые сигнализируют организму об опасности.

Новый препарат содержит соединение галлия. Оно проникает в раковую клетку и вызывает в ней сильный стресс, из‑за которого клетка начинает разрушаться. При этом наружу выходят особые белки, которые служат для иммунитета подсказкой: именно такие клетки нужно искать и уничтожать.

Благодаря этому иммунная система учится распознавать и уничтожать не только основную опухоль, но и ее метастазы в других частях тела. Эффект уже успешно проверен на клетках рака шейки матки в лабораторных условиях.

Теперь ученые работают над тем, чтобы препарат накапливался только в опухолевых клетках и не вредил здоровым тканям. Для этого разрабатываются способы активации вещества с помощью света или ультразвука.