Названа неожиданная причина чувствительности зубов

Чувствительность зубов может быть связана с их изначальной функцией - и это вовсе не жевание. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature, первые зубоподобные структуры у древнейших рыб возникли более 500 миллионов лет назад как сенсорные органы, а не как инструмент для пищи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Чикагского университета проанализировали сотни древнейших образцов позвоночных животных с помощью КТ-сканирования и обнаружили: так называемые одонтоды - предшественники зубов - располагались не во рту, а на теле и, вероятно, использовались для восприятия вибраций, температуры и других внешних раздражителей. Современные акулы, скаты и сомы до сих пор имеют чувствительные внешние зубцы на коже, что подтвердили и эксперименты на живых рыбах.

Авторы предполагают, что со временем одонтоды начали появляться у рта, а затем и внутри него - так началась эволюция зубов в привычном нам виде. Полученные данные указывают, что зубная боль и чувствительность могут быть "отголоском" древней сенсорной системы, предназначенной для выживания в агрессивной морской среде.