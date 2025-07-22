Врач назвала связанные с покраснением глаз болезни

Покраснение глаз - особый симптом, при котором кровеносные сосуды глаза расширяются, при этом изменяя цвет слизистой оболочки. Этот симптом способен сигнализировать о различных заболеваниях.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Джамиля Ловпаче.

"Иногда расширенные сосуды могут быть сигналом серьезных хронических заболеваний, в развитии которых неизменно присутствует сосудистый компонент. Это могут быть гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома", - отметила Ловпаче.

При этом, по мнению эксперта, в подавляющем большинстве случаев покраснение глаз происходит из-за внешних факторов: аллергической реакции, воспалений или даже недосыпа. Но если, по словам офтальмолога, этот симптом сопровождается болевыми ощущениями или частичной потерей зрения, нужно срочно обращаться за медицинской помощью.