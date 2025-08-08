Выявлены скрытые предвестники рассеянного склероза

Первые признаки рассеянного склероза (РС) могут проявляться задолго до появления классических симптомов - до онемения, нарушений координации или проблем со зрением.

Как передает Day.Az, новое исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало: проблемы с психическим здоровьем, головные боли, усталость и головокружения могут быть ранними предупреждающими сигналами болезни, появляющимися за 10-15 лет до постановки диагноза.

Эпидемиологи из Университета Британской Колумбии проанализировали истории болезни более 2 тысяч пациентов с подтвержденным РС и более 10 тысяч человек из контрольной группы. Оказалось, что будущие пациенты с РС значительно чаще обращались к врачам с жалобами на тревожность, депрессию, бессонницу и общее недомогание. Уже за 8-9 лет до диагноза у них участились визиты к неврологам и офтальмологам, а затем - к терапевтам по поводу физических симптомов.

Авторы подчеркивают, что подобные жалобы характерны и для других состояний, однако сочетание таких признаков в динамике может указывать на скрытую стадию рассеянного склероза.

Раннее выявление таких паттернов, по мнению ученых, может стать ключом к более быстрой диагностике и своевременной терапии. Пока лечение позволяет лишь замедлить течение болезни, но не остановить ее. Однако если удастся распознать РС до появления необратимых симптомов, это может изменить подход к лечению заболевания для миллионов пациентов по всему миру.