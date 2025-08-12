Нейрохирург предупредил о скрытой угрозе при боли в спине

Боль в спине может говорить о серьезном заболевании, например, если ваша боль не проходит долгое время и сопровождается слабостью и покалыванием в ногах - нужно срочно обратиться к врачу. Об этом "Ленте.ру" рассказал нейрохирург Станислав Тимонин, передает Day.Az.

"Есть так называемые красные флаги - признаки, которые говорят о необходимости срочно обратиться к врачу. Их должен знать каждый: слабость, онемение или покалывание в ногах, потеря чувствительности в области рук или ног, внутренней поверхности бедер и паха, нарушения мочеиспускания или дефекации", - сказал Тимонин.

Еще одним из признаков является выраженная ночная боль, не связанная с движением, мешающая спать, а резкая потеря веса без видимых причин.

"Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков - нельзя медлить. Не занимайтесь самолечением и не откладывайте визит к врачу", - подчеркнул специалист.

По его мнению, важно не игнорировать боль, так как причиной может быть опухоль спинного мозга или позвоночника, но к счастью, такие случаи крайне редки.

Он пояснил, что мозг и нервная система привыкают к постоянному болевому сигналу и даже после устранения причины человек всё равно продолжает ощущать боль. Тимонин призвал следить за случаями, когда боль сохраняется долго или сопровождается настораживающими симптомами.