Найден способ предсказания эффективности химиотерапии для пациентов

Ученые из Кембриджского университета совместно с Национальным онкологическим центром Испании и биотехнологическим стартапом Tailor Bio разработали тест, способный предсказывать устойчивость раковых опухолей к распространенным видам химиотерапии. Работа опубликована в журнале Nature Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тест основан на анализе так называемых сигнатур хромосомной нестабильности - характерных изменений в структуре, порядке и количестве копий ДНК опухоли. Эти нарушения, выявляемые при полном геномном секвенировании, позволяют определить, насколько эффективно опухоль будет реагировать на три типа химиотерапии: препараты на основе платины, антрациклины и таксаны.

"Мы впервые можем заранее сказать, какие пациенты не получат пользы от стандартной химиотерапии. Это позволит избежать ненужных побочных эффектов и подобрать более эффективное лечение", - пояснил профессор Джеймс Брентон, руководитель исследования и специалист по раку яичников из Кембриджского института онкологии.

В пилотном проекте было проанализировано ДНК опухолей у 840 пациентов с разными видами рака. Тест показал высокую точность в прогнозировании неэффективности терапии. Пациенты с предсказанной устойчивостью к препаратам действительно чаще сталкивались с неудачей лечения, особенно при раке яичников, груди и предстательной железы.

Технология уже лицензирована стартапом Tailor Bio и проходит дальнейшую клиническую проверку. В будущем ее планируют применять в больницах для индивидуального подбора терапии на основе генетического профиля опухоли.

"В эпоху персонализированной медицины такие разработки крайне важны. Они позволяют не просто лечить, а лечить правильно - точно и эффективно", - подчеркнул доктор Иэн Фаулкс, глава направления исследований Cancer Research UK.

Новая методика может стать основой для широкого внедрения персонализированной химиотерапии и повысить шансы пациентов на успешное выздоровление без лишнего вреда организму.