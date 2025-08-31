Обнаружена скрытая опасность приема омега-3

Исследование ученых из Университета Бристоля поставило под сомнение распространенное мнение о том, что омега-3 жирные кислоты всегда снижают воспаление в организме. В своей работе, опубликованной в International Journal of Epidemiology (IJE), ученые обнаружили, что омега-3 может повышать уровень некоторых маркеров воспаления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ данных 30-летнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children показал, что высокий уровень омега-3 в крови был связан с увеличением определенных воспалительных биомаркеров. При этом соотношение омега-6 к омега-3 также играло важную роль - избыточное содержание омега-6 относительно омега-3 приводило к усилению воспалительных процессов.

Результаты были подтверждены на данных из UK Biobank - крупнейшей в мире базы данных, содержащей информацию почти о полумиллионе человек. Для проверки причинно-следственных связей исследователи применили метод менделевской рандомизации и вновь выявили положительную связь омега-3 и омега-6 с ростом некоторых воспалительных маркеров.

Авторы исследования подчеркнули, что воспаление - сложный процесс, и выявленные данные не исключают других полезных эффектов омега-3 в рационе. Для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования с использованием дополнительных биомаркеров.