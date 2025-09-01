Ученые нашли слабое место агрессивной формы рака крови

Японские ученые выяснили, почему один из самых опасных видов острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) с трудом поддается лечению, и нашли потенциальную уязвимость его раковых клеток. Оказалось, особую роль в развитии агрессивной формы заболевания играет фермент SETD1B. Блокировка его работы может замедлить рост опухоли и повысить эффективность терапии. Работа опубликована в журнале Leukemia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ОМЛ - это быстро прогрессирующее онкологическое заболевание крови и костного мозга. У пациентов с мутацией FLT3-ITD, которая встречается довольно часто, прогноз особенно неблагоприятный: болезнь часто возвращается даже после лечения. Ученые из Университета Тиба, в том числе доктор Такуюки Хошии и его коллеги, выяснили, что фермент SETD1B помогает раковым клеткам быстро делиться, поддерживая активность гена MYC - одного из ключевых регуляторов роста опухоли.

Чтобы проверить роль SETD1B, команда провела генетический скрининг и удалила активную часть фермента в лейкозных клетках с мутациями FLT3-ITD и NrasG12D. Это резко замедлило рост раковых клеток, а активность онкогенного гена MYC значительно снизилась.

Интересно, что при возвращении гена MYC в клетки без SETD1B рост опухоли частично восстанавливался, что подтверждает: фермент SETD1B не просто активирует MYC, но и участвует в поддержании всей системы генетической регуляции, необходимой для агрессивного роста опухоли.

Исследователи также упомянули вещество Chaetocin, которое уже известно как ингибитор ферментов, подобных SETD1B. В будущем на его основе можно создать препараты, направленные на блокировку этого механизма.

Новая стратегия может стать особенно полезной для пациентов с мутацией FLT3-ITD, которым трудно подобрать эффективное лечение. Кроме того, измерение активности SETD1B может помочь врачам точнее подбирать терапию, исходя из индивидуальных особенностей опухоли.

"Наше открытие показывает, что можно бороться с раком, воздействуя не только на гены, но и на механизмы, которые регулируют их активность. Это дает надежду на создание более точных и эффективных методов лечения", - заключил доктор Хошии.