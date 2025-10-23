Кардиолог назвал простой тест для выявления риска аневризмы аорты

Простой тест с большим пальцем руки может помочь выявить предрасположенность к опасной патологии сердца - аневризме аорты. Об этом заявил испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если человек может легко отвести большой палец за противоположный край ладони, это может свидетельствовать о повышенной гибкости суставов и слабости соединительной ткани. Такая особенность связана с повышенным риском развития аневризмы аорты, которая часто протекает бессимптомно.

"Если вы можете вывести большой палец за пределы противоположного края ладони, особенно если делаете это с легкостью, то у вас может быть повышена гибкость суставов", - объяснил Рохас.