Врач рассказал, от какой болезни сердца чаще страдают невысокие люди

У людей невысокого роста чаще развивается ишемическая болезнь сердца и инсульт, а у высоких - фибрилляция предсердий. Об этом изданию Daily Mail рассказал врач общей практики Питер Фотинос из Медицинского Центра Novant Health (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач сослался на результаты исследования 2015 года, которое показало, что у невысоких (152 см) людей вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 32 % выше, чем у людей среднего роста (168 см). По словам доктора Фотиноса, увеличение роста на каждые 6,5 см снижает риск ишемической болезни сердца примерно на 13 %. Такой эффект частично обусловлен большим диаметром артерий и емкостью легких у высоких людей.

Ишемическая болезнь сердца возникает при сужении артерий из-за отложений в них жирового материала (атеромы). Это может вызывать боль и дискомфорт (стенокардию) и в ряде случаев приводить к инфаркту.

По словам эксперта, высокий рост также не гарантирует здоровья сердца.

"Данные, собранные исследователями Лондонского университета королевы Марии, показали, что у высоких людей чаще развивается фибрилляция предсердий. По информации Британского кардиологического фонда (BHF), с 2020 года этим заболеванием были диагностированы 1,62 миллиона человек", - объяснил врач.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) - это хаотичное некоординированное сокращение предсердий, возникающее на фоне беспорядочной электрической активности сердца.

Специалист добавил, что рост влияет на смертность и риск развития ряда заболеваний независимо от других факторов, таких как вес и масса жира. Исследования также показали, что у высоких людей риск ишемической болезни сердца и диабета второго типа ниже, чем у низкорослых.