Названы предвестники внезапной остановки сердца у молодых

Потеря сознания, судороги, учащенный пульс, тошнота, рвота и высокая температура чаще всего предшествуют внезапной остановке сердца у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Гетеборгского университета (Швеция). Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Научная работа охватила более 900 случаев внезапной сердечной смерти (ВСС), которые произошли в Швеции в период с 2000 по 2010 год. В анализе учитывались данные как детей (от одного года до 18 лет), так и взрослых (до 36 лет).

Ученые изучили свидетельства о смерти, истории болезней и протоколы вскрытий, что позволило выявить повторяющиеся закономерности. Средний возраст умерших составлял 23 года, при этом 64% из них были мужчинами. Примерно треть пациентов обращались за медицинской помощью в течение полутора лет до летального исхода. Чаще всего пациенты жаловались на обмороки, высокую температуру, судороги, рвоту, учащенное сердцебиение и тошноту.

По словам исследователей, раннее распознавание таких малозаметных признаков может помочь врачам своевременно предотвращать внезапную смерть у молодых пациентов. Ученые напомнили, что ВСС происходит в течение часа после развития острых симптомов - аритмии, боли и одышки. Этот тип смерти часто наступает после удара в прекардиальную область.