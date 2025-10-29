Кардиолог рассказал о правилах жизни при гипертонии

Кардиолог, главный врач сети медицинских клиник Андреевские больницы "НЕБОЛИТ", к.м.н. Сергей Васильев рассказал в беседе со "Здоровьем Mail", что делать, если у вас часто повышается давление или поставлен диагноз "артериальная гипертензия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по словам специалиста, артериальная гипертензия - это серьезное заболевание, которое может привести к таким тяжелым осложнениям, как инфаркты, инсульты, потеря зрения и почечная недостаточность.

Васильев пересилил несколько правил, которые необходимо соблюдать.

Первое и главное правило - контроль артериального давления. Он подчеркнул, что мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 очень важно регулярно проверять уровень давления. Если показатели превышают 140/90 мм рт. ст., необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Кардиолог подчеркнул, что успех терапии напрямую зависит от своевременного обращения к врачу, диагностики факторов риска и возможных осложнений, а также от строгого выполнения врачебных рекомендаций.

Васильев отметил необходимость правильного питания. Рацион должен включать больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, при этом употребление соли и насыщенных жиров он рекомендовал свести к минимуму.

Также кардиолог рассказал, что нужны умеренные физические нагрузки, такие как прогулки, плавание или йога, поскольку они укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают снизить артериальное давление.

Еще одним важным аспектом профилактики гипертонии является контроль стресса. Важно находить время для отдыха, практиковать релаксационные техники и избегать излишней нервозности, так как психоэмоциональное напряжение может значительно ухудшить состояние.

Кроме того, следует следить за массой тела, поскольку лишний вес увеличивает нагрузку на сердце.

Также в число ключевых рекомендаций для снижения артериального давления входят ограничение употребления алкоголя и отказ от курения. Важно соблюдать режим труда и отдыха, не перегружать организм и уделять для сна минимум 7-8 часов в сутки, уточнил эксперт.

Васильев подчеркнул, что если врач назначил препараты для контроля артериального давления, необходимо принимать их регулярно и не изменять дозировку без консультации со специалистом.

Он добавил, что регулярные обследования помогут своевременно выявить возможные осложнения и скорректировать лечение на ранних этапах.