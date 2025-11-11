Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

Психиатр-нарколог клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов предупредил, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен.

Как передает Day.Az, о связанной со спиртными напитками опасности он поговорил с "Лентой.ру".

Врач отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств. По его словам, сочетание алкоголя с антидепрессантами, антибиотиками, транквилизаторами, нейролептиками и даже парацетамолом является смертельно опасным. "Правило простое: если вы принимаете любые таблетки, даже "безобидные" - от давления или головной боли, алкоголь полностью запрещен", - раскрыл Хакимзанов.

Врач рассказал, что даже небольшие дозы являются чистым ядом для людей с хроническими заболеваниями печени, включая гепатит и цирроз. Пораженный недугом орган просто не справится с двойной нагрузкой, из-за чего возможно развитие молниеносного гепатита и острой печеночной недостаточности, часто с летальным исходом. Как отметил нарколог, даже небольшие дозы алкоголя запрещены в период беременности.

По словам Хакимзанова, спиртные напитки также представляют серьезную опасность и для людей с болезнями поджелудочной железы, эндокринными и сердечно-сосудистыми патологиями. "Алкоголь вызывает резкие спазмы сосудов, скачки давления, нарушает сердечный ритм, что повышает риск инфаркта или инсульта даже у молодых людей. Кроме того, он блокирует выработку глюкозы в печени. Это может привести к тяжелейшей гипогликемии, что крайне опасно, особенно для людей с диабетом", - объяснил врач.