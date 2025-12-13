Обнаружен ранний сигнал развития психоза

Исследователи Национального университета Сингапура обнаружили: у молодых людей с высоким риском развития психоза мозг начинает работать иначе задолго до того, как появляются первые клинические признаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа, опубликованная в Molecular Psychiatry (MP), показала, что нарушение связности между ключевыми областями мозга - прежде всего в лобных и височных долях - можно зафиксировать за годы до возможного развития заболевания.

Ученые использовали сетевой анализ мозга и выявили, что у группы высокого риска нейронные сети менее эффективно обрабатывают информацию: локальные связи ослаблены, а взаимодействие между отдаленными областями затруднено. Причем у тех, у кого впоследствии развивался психоз, эти изменения были выражены сильнее. Несмотря на минимальные симптомы на момент обследования, мозговые сети уже демонстрировали характерные сбои. Результаты основаны на анализе более чем 3000 МРТ-сканов участников из 31 международного центра.

Авторы подчеркивают, что психоз - не внезапное состояние, а длительный биологический процесс, который можно обнаружить по изменению архитектуры мозга. Ранняя диагностика таких сетевых нарушений может открыть "окно возможностей" для вмешательства до начала болезни, улучшая прогноз и снижая риски для молодых людей.