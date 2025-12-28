Найден способ защитить организм от ожирения на клеточном уровне

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что блокировка фермента SCoR2 может предотвращать накопление жира в печени и в организме в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSign).

В ходе работы исследователи выявили ранее неизвестный фермент SCoR2, который регулирует действие оксида азота - сигнальной молекулы, влияющей на обмен веществ. Этот газ способен временно связываться с белками и подавлять процессы образования жира. Фермент SCoR2, напротив, удаляет оксид азота с таких белков, тем самым запуская синтез жировых молекул.

Чтобы проверить роль SCoR2, ученые заблокировали его работу у лабораторных мышей с помощью специального препарата. Животные переставали набирать вес даже на высококалорийной диете, а их печень была защищена от жировой болезни. Кроме того, у мышей снижался уровень "плохого" холестерина в крови.

Как объяснил руководитель исследования Джонатан Стэмлер, в печени оксид азота подавляет белки, отвечающие за выработку жира и холестерина, а в жировой ткани способен выключать генетические программы, связанные с накоплением жира. Удаление этого сигнала ферментом SCoR2, наоборот, включает процессы ожирения.

Авторы работы считают, что подавление активности SCoR2 может стать новым подходом к профилактике ожирения и связанных с ним заболеваний, включая болезни сердца и жировую болезнь печени. Следующим шагом станут клинические испытания препарата на людях, которые, по оценкам ученых, могут начаться примерно через 18 месяцев.