Назван возможный фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

Повседневный контакт с микропластиком может ускорять развитие атеросклероза у самцов мышей, но не у самок. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде. Результаты их работы опубликованы в журнале Environment International (EnvInter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте ученые подвергали самцов и самок мышей воздействию микропластика, сопоставимого с тем, которое человек получает с водой, пищей и воздухом, на протяжении девяти недель. У самцов животных наблюдалось значительное увеличение объема атеросклеротических бляшек: на 63% в аорте и более чем в шесть раз в одной из ключевых артерий грудной клетки. У самок таких изменений не зафиксировали. Отмечается, что вес и уровень холестерина у мышей из двух групп оставались нормальными.

Анализы показали, что микропластик нарушает работу эндотелиальных клеток - внутреннего слоя сосудов, который первым контактирует с загрязнителями. Частицы микропластика проникали непосредственно в стенки сосудов и обнаруживались внутри формирующихся бляшек. Одноклеточное секвенирование также выявило активацию воспалительных генов - как у мышей, так и в образцах человеческих клеток.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей гигиены, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского университета Олег Митрохин, ознакомившись со статей считает, что выбранное для исследования количество пластика, поглощаемое мышами, и выбор модели эксперимента, связанное с введением через желудок, а не другими путями вызывает вопросы.

"Например, пересчитав дозировку на человека, 70-килограммовому человеку нужно было бы ежедневно употреблять около 1 г пластика - примерно, рулонный пакетик в магазине или столовая ложка пенопласта. Такой объём в реальных условиях невозможно получить из пищи, воды или воздуха", - поясняет он.

По мнению Митрохина, наиболее серьезными и давно доказанными рисками являются курение, неправильное питание, гиподинамия, избыточный вес и стресс, а не микропластик.

Впрочем, и сами авторы статьи отмечают, что результаты исследования пока нельзя применить напрямую к людям. Однако ученые уточнили, что сердечно-сосудистая система человека и мыши имеет множество функциональных сходств. Вероятнее всего, микропластик способен оказывать аналогичное влияние на риск атеросклероза у людей.