Ученые выяснили, как физическая активность снижает риск рака и диабета

Физическая активность может снижать риск развития рака и диабета второго типа за счет изменений в составе крови. К такому выводу пришли ученые из Международного агентства по изучению рака и Регенсбургского университета.

результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine (ComMed).

Исследователи проанализировали образцы крови более 33 тысяч участников. Ученые изучали, как уровень различных белков в крови связан с физической активностью умеренной и высокой интенсивности.

Анализ показал, что у более активных людей в крови изменяется концентрация 220 различных белков. Часть из них связана с полезными для организма процессами - например, поддержанием иммунной системы, здоровьем мышц и суставов. Другие белки, наоборот, ассоциируются с воспалением и нарушениями обмена веществ и встречались реже у физически активных людей.

Многие из выявленных белков также были связаны с риском хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет второго типа.

Также ученые обнаружили необычную закономерность: у людей, чьи белковые профили были похожи на профили физически активных участников, был снижен риск рака и диабета. Такой эффект сохранялся, даже если участники не были высокоактивны физически.

Ученые считают, что такие данные помогут лучше понять, как именно движение защищает организм от хронических заболеваний. В будущем это может привести к появлению новых биомаркеров, позволяющих раньше выявлять риск болезней и разрабатывать более точные стратегии профилактики.