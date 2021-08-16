https://news.day.az/officialchronicle/1370266.html Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает на видео красивые пейзажи Кяльбаджара. Уверен, эти кадры будут очень интересны всем, кто их увидит - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает на видео красивые пейзажи Кяльбаджара. Уверен, эти кадры будут очень интересны всем, кто их увидит - ВИДЕО
Мехрибан ханум снимает на видео красивые пейзажи Кяльбаджара. В пути мы наблюдаем красивую природу Азербайджана. Уверен, эти кадры будут очень интересны всем, кто их увидит.
Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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