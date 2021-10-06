https://news.day.az/officialchronicle/1388340.html Президент Ильхам Алиев: Мы полагаемся на ЕС как на честного посредника
Президент Ильхам Алиев: Мы полагаемся на ЕС как на честного посредника
Мы полагаемся на ЕС как на честного посредника.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 6 октября с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в нашей стране Петром Михалко.
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