https://news.day.az/officialchronicle/1429768.html Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона
Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми.
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