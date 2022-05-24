Выделены денежные средства для Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана

24 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается:

1. Из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год, Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана выделить манатные средства в эквиваленте 640,0 (шестьсот сорок) тысяч долларов США для приобретения компанией права на трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в городе Париж (Франция).

2. Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

3. Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.