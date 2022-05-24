Выделены денежные средства для Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана - Распоряжение
24 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается:
1. Из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год, Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана выделить манатные средства в эквиваленте 640,0 (шестьсот сорок) тысяч долларов США для приобретения компанией права на трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в городе Париж (Франция).
2. Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.
3. Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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