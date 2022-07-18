https://news.day.az/officialchronicle/1480028.html Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда
Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда
Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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