Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии спуска на воду опорного блока платформы «Центральный Восточный Азери»

13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии спуска на воду опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" на Бакинском глубоководном заводе имени Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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