Президент Ильхам Алиев: Строительство Бакинского завода глубоководных оснований является одним из самых больших достижений

Строительство Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева является одним из самых больших достижений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 декабря на церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

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