Президент Ильхам Алиев: Большой потенциал "зеленой" энергии, выявленный в недавнем прошлом, еще больше повышает значимость Азербайджана

Большой потенциал "зеленой" энергии, выявленный в недавнем прошлом, еще больше повышает значимость Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

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