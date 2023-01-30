https://news.day.az/officialchronicle/1533265.html Президент Ильхам Алиев: Большой потенциал "зеленой" энергии, выявленный в недавнем прошлом, еще больше повышает значимость Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Большой потенциал "зеленой" энергии, выявленный в недавнем прошлом, еще больше повышает значимость Азербайджана
Большой потенциал "зеленой" энергии, выявленный в недавнем прошлом, еще больше повышает значимость Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре