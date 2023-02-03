https://news.day.az/officialchronicle/1534416.html Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности стали все более важными для каждой страны
Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности стали все более важными для каждой страны
Вопросы энергетической безопасности стали все более важными для каждой страны.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 февраля на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.
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