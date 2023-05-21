Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Литвы Валдасу Адамкусу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Литвы Валдасу Адамкусу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"С глубоким чувством скорби восприняли известие о кончине Вашей супруги, друга по жизни Альмы Адамкене.

Разделяем Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаем глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, желаем Вам терпения", - говорится в письме.