https://news.day.az/officialchronicle/1566275.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Литвы Валдасу Адамкусу
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Литвы Валдасу Адамкусу
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Литвы Валдасу Адамкусу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"С глубоким чувством скорби восприняли известие о кончине Вашей супруги, друга по жизни Альмы Адамкене.
Разделяем Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаем глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, желаем Вам терпения", - говорится в письме.
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