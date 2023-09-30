Азербайджан выделил миллион долларов США на Программу ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в условиях растущей глобальной урбанизации обеспечение устойчивого, инклюзивного и безопасного развития городов стало главной целью государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). За прошедшие годы Азербайджан, тесно сотрудничая с Программой по населенным пунктам (UN-HABITAT), являющейся ведущим институтом ООН в этой области, оказывал важную поддержку реализации указанной цели.

Неслучайно, что современные градостроительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях осуществляются на основе принципов инициативы ООН "Цели устойчивого развития".

Активное сотрудничество стран во имя устойчивого развития городов, которые являются основной силой будущего развития и благосостояния, может стать важным вкладом в глобальный мир, безопасность и развитие.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в целях оказания поддержки расширению взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие устойчивых городов в мире, а также укреплению мира и безопасности в этих рамках, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Программе ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) 1,0 (один) миллиона долларов США в манатном эквиваленте.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.