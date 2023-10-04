https://news.day.az/officialchronicle/1603670.html Президент Ильхам Алиев отказался от встречи в Гранаде
Президент Ильхам Алиев отказался от встречи в Гранаде
Президент Ильхам Алиев отказался совершить визит в Испанию - город Гранада, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии.
Как сообщает Day.Az, причиной этого является деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры.
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