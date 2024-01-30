https://news.day.az/officialchronicle/1633336.html В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - Распоряжение
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - Распоряжение
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
С полным списком назначенных с учетом предложений Судебно-правового совета Азербайджанской Республики судей можно ознакомиться по ссылке.
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