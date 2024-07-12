https://news.day.az/officialchronicle/1674390.html От имени Президента Пакистана дан государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева
От имени Президента Пакистана дан государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева
12 июля в Исламабаде от имени Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари дан государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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