От имени Президента Пакистана дан государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева

12 июля в Исламабаде от имени Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари дан государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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