https://news.day.az/officialchronicle/1731593.html Президент Ильхам Алиев наградил Артура Расизаде орденом "Гейдар Алиев" Артур Тахир оглы Расизаде награжден орденом "Гейдар Алиев" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и выдающиеся заслуги на государственной службе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев наградил Артура Расизаде орденом "Гейдар Алиев"
Артур Таир оглу Раси-заде награжден орденом "Гейдар Алиев" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и исключительные заслуги на государственной службе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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