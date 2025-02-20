Президент Ильхам Алиев наградил Артура Расизаде орденом "Гейдар Алиев"

Артур Таир оглу Раси-заде награжден орденом "Гейдар Алиев" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и исключительные заслуги на государственной службе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.