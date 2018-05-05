В Армении началась "зачистка" людей Саргсяна

Еще месяц назад на вопрос, кому в Армении жить хорошо, был четкий ответ - приближенным правящего режима. Сегодня же, пожалуй, будет трудно найти кого-то, кому было бы так паршиво в Армении, как сторонникам и подхалимам прежней власти.

В Армении уже начались репрессии против тех, кто прежде был неподсуден благодаря даже отдаленному отношению к правящей элите и ее главе Сержу Саргсяну.

Со вчерашнего дня люди Саргсяна и других республиканцев начинают выщелкиваться.

Как пишет Hetq.am, имя директора ереванской школы имени Монте Мелконяна Рузанны Азизян регулярно появляется в средствах массовой информации. Азизян известна как однокурсница бывшего президента и премьер-министра Сержа Саргсяна. Пресса не раз писала о случаях денежных поборов в этой школе, увольнении учителей, жалобах учителей и родителей.

Вчера родители провели собрание, на котором еще раз заявили об этих проблемах и потребовали отставки Рузанны Азизян. Под этим требованием подписались около 100 учителей, отмечает издание.

То, что Азизян уже безработная, можно не сомневаться. Избавиться от нее в этой школе пытались давно. Не потому, что кому-то не нравилось ее лицо, а за постоянные поборы, царящую в школе атмосферу страха и унижения, преследование учителей за политические взгляды.

Год назад по жалобе на Азизян Минобразования направило в школу комиссию, которая, конечно же, ничего такого не обнаружила. Ситуация вызвала широких резонанс в СМИ, за развитием событий следила вся общественность. Каково же было ее разочарование, когда мошенница-директор отделалась легким испугом. Азизян к тому де и обиделась, считая обвинения несправедливыми. В беседе с армянским изданием "Аравот" однокурсница Сержа Саргсяна обиженно заявила: "Скажу честно, я чувствую себя плохо, словно мы виновны в том, что были однокурсниками с президентом. Вот, думаю, неужели не найдут другого однокурсника, только меня заметили, только обо мне помнят постоянно, чем это я удостоилась такого внимания, что меня превратили в мишень? Быть сокурсницей президента всего лишь обязывает, чтобы я работала еще лучше. И без того школа носит имя Монте Мелконяна, а это обязывает еще больше".

В качестве аргумента в свою пользу Рузанна Азизян сказала, что в школе все шикарно, а бывшие выпускники строчат ей письма, в которых пишут, что мечтают скорее закончить службу и прийти снова учиться в школу... Последний факт вызвал в СМИ гомерический хохот и удивление - зачем выпускники хотят после армии вернуться в школу? Наверное, там их так плохо учили, что есть необходимость заново пройти школьную программу.

Кстати, низкий уровень образования в школе имени негодяя Монте тоже является пунктом обвинений против Рузанны Азизян.

В этот раз вопросы сокурсницы Саргсяна решится быстро. Без комиссий и лишних разбирательств. Через семь лет после первой жалобы на нее. Еще в 2011 году группа учителей пыталась наказать ее за коррупцию, но не вышло.

"Годами из наших зарплат удерживали по 2500-3000 драмов (1 долар - 376 драм) якобы на поддержание деятельности профсоюза школы, однако выясняется, что его не существовало". Об этом заявила тогда "Еркир" бывший учитель английского языка ереванской средней школы N11 Лилия Маркарян.

Макарян вместе с коллегой Маргаритой Испирян подала в суд на директора школы Рузанну Азизян. Однако Маркарян была уволена, а суд не восстановил ее часы. Учителя обратились в Европейский суд по правам человека.

Есть ли какие-то движения в ЕСПЧ, неизвестно. Но в Армении движения будут точно. И, как говорят пострадавшие от ее деяний, пусть она еще молится, чтобы ее всего лишь уволили, а не отдали под суд. Однокурсник то уже не у дел.

Султан Керим