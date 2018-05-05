Вчера распространиласть новость о том, что ректор Ширакского государственного университета Саак Минасян освободил от работы проректора Анаит Фарманян. Она - сестра члена делегации в ПАСЕ, представителя фракции саргсяновского РПА, депутата Самвела Фарманяна.

Это стало достаточно, чтобы передать шагу ректора политические оттенки, тем более что уволенная госпожа не только не согласна с решением и готовится оспаривать его, но и уже заявила, что это - проявление мести.

Как выяснили армянские журналисты, Анаит Фарманян работает в этом вузе уже семь лет. Многие склонны думать, что она стала проректором благодаря брату. Это может не соответствовать действительности, но, как бы там ни было, до сих пор ректор никогда не имел конфликтов с Анаит, учитывая ее крышу. К этому нужно добавить слухи о том, что сестра Фарманяна, в свою очередь, мечтала занять кресло ректора ШГУ, и теперь, наконец, настал час, когда можно убрать конкурента с арены.

Избавившись от сестры республиканца Фарманяна, ректор Минасян выступил с речью, приветствовав новых революционеров. Но... Сегодня реврлюционеры собираются провести акцию протеста и потребовать отставки самого Саака Минасяна. "Положим конец продолжающейся десятилетиями антинациональной, антигосударственной деятельности провинциального представителя РПА... Руководитель областной структуры РПА не имеет права руководить вузом, вузы должны быть деполитизированы...", - отметил уволенный ранее Минасяном преподаватель ШГУ Ованес Хорикян.

Одним словом, он опять пытается нанести Минасяну удар, на этот раз в виде вендетты, не доверяя обещаниям революционера Никола Пашиняна о том, что в стране никакой вендетты не будет.

Но как видно, в Армении начинаются кадровые погромы, что еще более парализует страну.

Садиг Ахмедов